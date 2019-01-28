В Чехии работают 120 тыс. украинцев, - Климкин

Министры иностранных дел Украины и Чехии обсудили вопросы трудовой миграции.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в Чехии легально работают 120 тыс. граждан Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

"Только представьте себе - 120 тыс. украинцев работает легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается", - сказал Климкин.

Он также добавил, что на встрече с главой МИДа Чехии поднимались вопросы трудовой миграции и предоставления гарантий и льгот.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.