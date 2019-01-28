Во вторник в Киеве снег с дождем, днем до +3 градусов

Во вторник, 29 января, в Киеве облачно, местами небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно, местами небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -2…+4 градуса.

В Карпатах местами небольшой снег с дождем, температура ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.В Моршине местами небольшой снег с дождем, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце небольшой снег с дождем, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

В Сваляве местами небольшой снег с дождем, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно, местами небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса; в Черниговской и Сумской областях ночью -6…-11 градусов; днем -5…+1 градус.

В центре Украины облачно, местами небольшой снег с дождем, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях -2…-8 градусов, днем -3…+4 градуса.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, в Запорожской области -1… -6 градусов; днем +3…+10 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.