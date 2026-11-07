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Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС

Фіцо заявляє, що результати нібито сфальсифікували, аби Словаччина стала членом Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що референдум про приєднання країни до ЄС не мав би успіху, якби його результати не сфальсифікували. 

При цьому глава словацького уряду не навів жодних подробиць чи доказів своїх слів, передає «Європейська правда».

Ця заява пролунала на відкритті «Школи соціал-демократії», організованої партією Smer. За словами Фіцо, результати голосування про вступ до ЄС були настільки близькими, що влада нібито внесла певні корективи заради очікуваного підсумку, після чого Словацькій Республіці дозволили приєднатися до організації.

На момент проведення референдуму партія Smer перебувала в опозиції, проте підтримувала вступ до ЄС. Фіцо зазначив, що якби тодішня опозиція, зокрема Smer і Мечар, не закликала людей голосувати за Євросоюз, референдум провалився б.

  • Референдум щодо вступу до ЄС у Словаччині відбувся у травні 2003 року, явка склала 52,15%. 94% словаків проголосували за вступ Словаччини до блоку.
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