Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що референдум про приєднання країни до ЄС не мав би успіху, якби його результати не сфальсифікували.

При цьому глава словацького уряду не навів жодних подробиць чи доказів своїх слів, передає «Європейська правда».

Ця заява пролунала на відкритті «Школи соціал-демократії», організованої партією Smer. За словами Фіцо, результати голосування про вступ до ЄС були настільки близькими, що влада нібито внесла певні корективи заради очікуваного підсумку, після чого Словацькій Республіці дозволили приєднатися до організації.

На момент проведення референдуму партія Smer перебувала в опозиції, проте підтримувала вступ до ЄС. Фіцо зазначив, що якби тодішня опозиція, зокрема Smer і Мечар, не закликала людей голосувати за Євросоюз, референдум провалився б.