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Розвідка: Кремль визнав ризик недоотримання доходів бюджету на 2027–2029 роки

Москва планує спрямувати понад 212 млрд доларів на оборону у 2027 році.

Розвідка: Кремль визнав ризик недоотримання доходів бюджету на 2027–2029 роки
Фото: EPA/UPG

Комітет держдуми Росії з бюджету та податків визнав ризик недоотримання доходів федерального бюджету впродовж 2027–2029 років. Попри застереження, депутати формально підтримали урядовий бюджетний проєкт.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з планами російського уряду, доходи бюджету мають становити 537,5 млрд доларів у 2027 році, 569 млрд доларів у 2028-му та 603,6 млрд доларів у 2029-му. Щорічний дефіцит прогнозують на рівні 63,6–67,6 млрд доларів, або 1,9–2,2% ВВП.

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Водночас у комітеті вказують на ризики для цих розрахунків. Через уповільнення економіки, високі кредитні ставки та погіршення фінансових результатів підприємств бюджет може недоотримати податок на прибуток.

Сумніви викликають і прогнози щодо нафтогазових доходів. Уряд очікує, що експортна ціна російської нафти знизиться з 61,2 долара за барель у 2026 році до 51 долара у 2029-му. Попри це, надходження від нафтогазового сектору планують збільшити з 87 млрд доларів у 2027 році до 95,9 млрд доларів у 2029-му.

У СЗРУ зазначають, що нестабільність енергетичних ринків може завадити виконанню цих прогнозів. Частка нафтогазових доходів у бюджеті, за розрахунками уряду, має скоротитися з 16,2% до 15,9%.

Також зростатимуть витрати на обслуговування державного боргу: з 56,7 млрд доларів у 2027 році до 70,5 млрд доларів у 2029-му. Водночас на оборону Росія планує витратити понад 212 млрд доларів уже наступного року.

За даними української розвідки, економічна ситуація в РФ уже демонструє ознаки уповільнення. У першому півріччі 2026 року ВВП країни зріс лише на 0,6%, ліквідна частина Фонду національного добробуту скоротилася до 1,7% ВВП, а російські банки мають значний обсяг кредитів, виданих підприємствам оборонного сектору.

У СЗРУ також зазначають, що без підвищення податків або скорочення соціальних видатків фінансових резервів Росії може не вистачити вже на початку 2028 року. Для покриття дефіциту Москва може вдатися до нових запозичень і збільшення податкового навантаження.

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