Bloomberg: Фінляндія вивчає український досвід протитанкових укріплень на кордоні з Росією

Країна оцінює, як оборонні споруди та протитанкові перешкоди, які використовують в Україні, можна адаптувати до суворих північних погодних умов.

Фінляндія вивчає можливість облаштування протитанкових перешкод за зразком українських, щоб посилити оборону кордону з Росією. Це частина заходів із зміцнення східного флангу НАТО на тлі відновлення російського військового потенціалу.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив командувач Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенант Пассі Вялімякі.

За його словами, Росія вже почала відновлювати свої військові спроможності, попри те, що повномасштабна війна проти України триває. Водночас український досвід показує, що розгалужені оборонні лінії та протитанкові перешкоди здатні суттєво уповільнювати наступ. За словами Вялімякі, жодна зі сторін війни поки не знайшла надійного способу прорвати такі укріплення та відновити масштабні маневрові дії.

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Фінляндія має спільний кордон із Росією завдовжки 1340 кілометрів. Це приблизно половина сухопутного кордону НАТО з РФ. Однак фінські військові мають врахувати особливості місцевого клімату та ґрунтів.

"У Фінляндії умови складніші. Якщо ми будуватимемо укріплення та копатимемо протитанкові рови або перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб наша природа перетворила їх на штучні ставки?" – сказав командувач.

Вялімякі також зазначив, що Росія поступово поповнює запаси озброєння. Зокрема, на місця зберігання надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

За словами командувача, Фінляндія не може зупинити переозброєння Росії, але прагне стримати її від нападу, переконавши російське військове керівництво, що така атака зазнає невдачі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Фінляндія посилила бойову готовність і протягом двох років провела навчальні збори для 60 тисяч резервістів. Країна також продовжує розвивати систему призову та територіального резерву. У разі війни фінські збройні сили можуть залучити близько 280 тисяч військових.

Нині Фінляндія проводить масштабну реформу сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років. Вона охоплює модернізацію техніки, структури війська, бойової готовності та спроможності тривалий час вести бойові дії.

Окрім цього, країна розширює парк самохідних гаубиць K9, модернізує важкі реактивні системи залпового вогню, які зможуть уражати цілі на відстані майже 500 кілометрів, і готується замінити бойові машини піхоти БМП-2.

Командувач наголосив, що досвід війни в Україні також продемонстрував масштаб повітряної та ракетної загрози. За його словами, для захисту недостатньо лише збивати ракети й безпілотники — важливо мати можливість уражати пускові установки противника ще до запуску. Для Фінляндії це складне питання, оскільки йдеться про удари по цілях на території Росії.