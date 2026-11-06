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У Франції мобілізують 70 тисяч правоохоронців через нові протести

Більшість зібрань не мають організаторів, і це несе чимало ризиків, переконана влада.

У Франції мобілізують 70 тисяч правоохоронців через нові протести
Протести у Парижі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що в суботу по всій країні знову мобілізують 70 тисяч силовиків через масові акції протесту.

Тактика правоохоронців залишиться незмінною: вони проводитимуть численні завчасні перевірки, зокрема на автошляхах та вокзалах, пише BFM TV.

Міністр зазначив, що цього разу ситуація дещо відрізняється, адже заявок від великих профспілок надійшло менше. За його словами, влада зафіксувала лише кілька офіційно заявлених акцій, а більшість подій є просто закликами до зібрань без чітких організаторів, що несе більше ризиків.

Тим часом координаційна рада руху «жовтих жилетів» підтвердила, що завтра вони планують зібратися на площі Згоди в Парижі. Вони не відмовляються від цієї ідеї попри заборону префектури поліції і не хочуть приєднуватися до дозволеної ходи профспілок.

Адвокат «жовтих жилетів» Давід Лібескінд пояснив, що площу Згоди обрали через її символічність та близькість до Національної асамблеї, оскільки вимоги протестувальників мають політичний характер. 

  • Французькі профспілки заявили, що участь у масових акціях протесту, які охопили країну 5 листопада, взяли близько 1,6 мільйона людей.
  • Міністерство внутрішніх справ Франції надало скромнішу оцінку: 600 тисяч мітингарів. Проте у відомстві визнали, що цей підрахунок не є остаточним.
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