Bloomberg: Генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України навряд чи завершиться перемогою однієї зі сторін

Війна Росії проти України навряд чи закінчиться перемогою однієї зі сторін. Найімовірніше, її завершення передбачатиме укладення мирної угоди, – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запитання, чи здобуде одна зі сторін перемогу в російсько-українській війні.

Про це пише Bloomberg.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", – зазначив Рютте.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Європа повинна залишатися пильною щодо потенційної російської агресії навіть після завершення бойових дій в Україні.

За його словами, наразі російська загроза безпосередньо не проявляється на кордонах Європи, оскільки значна частина російських військових задіяна у війні проти України.

"Але якщо це закінчиться, то їхня величезна армія не буде там (на кордонах Європи – ред.) просто для того, щоб бути величезною армією", – додав Рютте.