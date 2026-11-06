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Bloomberg: Генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України навряд чи завершиться перемогою однієї зі сторін

Марк Рютте припустив, що бойові дії закінчаться мирною угодою, яка передбачатиме певний компроміс. 

Bloomberg: Генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України навряд чи завершиться перемогою однієї зі сторін
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Війна Росії проти України навряд чи закінчиться перемогою однієї зі сторін. Найімовірніше, її завершення передбачатиме укладення мирної угоди, – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запитання, чи здобуде одна зі сторін перемогу в російсько-українській війні.

Про це пише Bloomberg.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", – зазначив Рютте.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Європа повинна залишатися пильною щодо потенційної російської агресії навіть після завершення бойових дій в Україні.

За його словами, наразі російська загроза безпосередньо не проявляється на кордонах Європи, оскільки значна частина російських військових задіяна у війні проти України.

"Але якщо це закінчиться, то їхня величезна армія не буде там (на кордонах Європи – ред.) просто для того, щоб бути величезною армією", – додав Рютте.

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