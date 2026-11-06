​Біля берегів Болгарії військові знешкодили російський безпілотник «Гербера»

Він не мав вибухівки.

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Військовослужбовці Військово-морських сил Болгарії обстежили та знищили безпілотний літальний апарат, який виявили на пляжі поблизу мису Шабла.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Болгарії.

Сигнал про невідомий об'єкт надійшов від чергового Міністерства внутрішніх справ о 10.00 6 листопада. Після погодження начальника оборони та наказу заступника командувача ВМС на місце події вирушила спеціальна група з військово-морської бази у Варні.

Фахівці встановили, що безпілотник, імовірно, впав у море, після чого хвилі викинули його на берег. На корпусі апарата не було жодних написів, проте військові класифікували його як російський дрон типу «Гербера».

Фахівці знешкодили знахідку на місці. Перевірка показала, що безпілотник не мав вибухівки.