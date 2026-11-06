Папа Лев розпочав двотижневу подорож до Південної Америки

Сьогодні Папа Лев XIV розпочав майже двотижневу подорож до Південної Америки, пише DW.

Він вилетів з Риму до Уругваю. Там він проведе три дні, після чого вирушить до Аргентини, а згодом — до Перу.

71-річний Папа, який народився в США, наразі відновлюється після операції з раку легень, що була проведена лише три тижні тому.

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У Латинській Америці проживає близько 40% із 1,4 мільярда католиків світу, для яких Папа є духовним лідером. Проте дедалі менше людей на цьому континенті вважають себе католиками.

Фото: EPA/UPG Папа Лев вирушає до Південної Америки

Першим пунктом у програмі візиту Папи Лева став Уругвай – найбільш світська країна Латинської Америки. Цей перший візит Папи до країни з 1988 року.

Уругвай стала першою країною у світі, яка легалізувала вживання марихуани в рекреаційних цілях. Згодом тут також узаконили аборти, одностатеві шлюби та асистовану смерть – і все це всупереч спротиву з боку Католицької церкви.

Водночас ажіотаж навколо візиту глави Ватикану став певною несподіванкою: квитки на молитовне чування за його участі на стадіоні “Сентенаріо” в Монтевідео розкупили всього за два дні.

Поїздка розпочнеться із зустрічі з президентом Яманду Орсі – лідером лівоцентристського альянсу. Він також планує відвідати район Касавальє, відомий високим рівнем бідності та насильства.

У неділю Лео перетне кордон із сусідньою Аргентиною – батьківщиною його попередника на папському престолі Франциска, який розчарував своїх співвітчизників тим, що жодного разу не повернувся додому, вже будучи Папою.

За даними дослідницького центру Pew Research Center, на початку понтифікату Франциска близько 71% аргентинців вважали себе католиками. До 2024 року цей показник знизився до 58%.