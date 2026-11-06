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У Росії повідомляють про пожежу у резервному парку Афіпського НПЗ

Дим видно і над основною територією заводу. 

У Росії повідомляють про пожежу у резервному парку Афіпського НПЗ
Дим у Росії
Фото: Astra

У Росії повідомляють про пожежу у резервному парку Афіпського НПЗ. 

Як пише Astra, також дим видно і над основною територією заводу.

В оперштабі Кубані підтвердили, що «через падіння уламків БПЛА» виникла пожежа на підприємстві, в смт. Афіпському, але не уточнила, на якому. 

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Місцеві жителі скаржаться, що нема чим дихати, всю округу заволокло димом, дим дійшов і до Краснодара, що за 18-20 км від нафтопереробного заводу.

Дим у Росії
Фото: Astra
Дим у Росії

Афіпський НПЗ  - один із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його проектна потужність після завершення першого етапу реконструкції у березні 2025 року становить 9,1 млн. тонн нафти на рік (приблизно 3% від загальноросійського показника). 

Основна продукція заводу — бензини (включаючи бензинові фракції та товарний бензин), дизель (включно з Євро-5) та інші світлі нафтопродукти (включаючи гасові фракції), які в тому числі використовуються для забезпечення російської армії.

У Міноборони РФ стверджують, що начебто знешкодили 142 дрони. 

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