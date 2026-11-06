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Профспілки Франції стверджують, що участь у протестах взяли 1,6 мільйона громадян

Мітингарі вимагали доступнішого життя і не допустити ультраправих до влади.

Профспілки Франції стверджують, що участь у протестах взяли 1,6 мільйона громадян
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG

Французькі профспілки заявили, що участь у масових акціях протесту, які охопили країну у четвер, взяли близько 1,6 мільйона людей.

Як пише "Європейська правда", міністерство внутрішніх справ Франції надало скромнішу оцінку: 600 тисяч мітингарів. Проте у відомстві визнали, що цей підрахунок не є остаточним.

Головною темою протестів стало зростання вартості життя. Водночас чимало людей також виступили проти ультраправих, які наступного року мають шанс змінити центристів в уряді.

Порівняно з попередніми акціями, під час яких відбувалися погроми магазинів та вуличне насильство, цього разу минулося практично без втручання правоохоронців. За порядком стежили 70 тисяч поліцейських та бійці спецпідрозділів. 

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