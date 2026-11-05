Меланія Трамп написала листи Зеленському і Путіну

Про це вона повідомила під час зустрічі з українською і російською делегаціями в Білому домі.

Перша леді США Меланія Трамп написала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському і очільнику Кремля Владіміру Путіну і попросила передати їх адресатам.

Про це вона повідомила під час зустрічі з українською і російською делегаціями в Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні написала президенту Путіну і президенту Зеленському, звернулася до них з особистими листами. Я хочу, щоб ви передали ці листи вашим президентам, зробіть це як мою особисту послугу", – сказала вона.

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З української сторони на зустрічі були присутні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з російської – посланник Путіна Кирило Дмітрієв і омбудсман Яна Лантратова.

Перша леді США висловила надію, що гуманітарна операція, яка відбулася в окупованих Росією Олешках стане прологом до більш широкого миру.

"Я сподіваюся, що операція в Олешках призведе до більш масштабного миру. Будь-яка значуща трансформація починається з маленької іскри", – сказала вона.

На цій зустрічі український омбудсман Лубінець передав Меланії Трамп Орден княгині Ольги I ступеню, яким її нагородив президент Зеленський.

Гуманітарна місія в Олешках

Із 27 жовтня в окупованих Росією Олешках на Херсонщині і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.