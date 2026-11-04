​Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги І

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І.

Про це йдеться в указі №1079/2026.

У документі зазначається, що Меланію Трамп "за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України".

Іншим указом №1084/2026 Зеленський нагородив відзнакою президента України "Золоте серце" спеціального старшого радника першої леді США Марка Бекмана.

Нагороду йому присудили за внесок у надання гуманітарної допомоги українцям та сприяння заходам із порятунку й евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій України.

Із 27 жовтня в окупованих Росією Олешках на Херсонщині і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.