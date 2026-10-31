​Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної місії в Олешках: Надія на стійкий мир

Перша леді висловила сподівання, що "людяність можна поставити вище за війну".

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Перша леді США Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної місії в Олешках. Вона заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.

Відповідний допис Меланія Трамп опублікувала у соцмережі X у відповідь на допис українського омбудсмана Дмитра Лубінця.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету – світ можливостей для наших дітей", – написала перша леді США.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.