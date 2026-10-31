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​Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної місії в Олешках: Надія на стійкий мир

Перша леді висловила сподівання, що "людяність можна поставити вище за війну".

​Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної місії в Олешках: Надія на стійкий мир
Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

Перша леді США Меланія Трамп відреагувала на завершення гуманітарної місії в Олешках. Вона заявила, що ця операція доводить: людяність може бути вищою за війну.

Відповідний допис Меланія Трамп опублікувала у соцмережі X у відповідь на допис українського омбудсмана Дмитра Лубінця. 

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету – світ можливостей для наших дітей", – написала перша леді США.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

  • З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
  • Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.
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