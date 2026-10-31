У частині Дніпропетровщини пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи

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У населених пунктах Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів Дніпропетровщини, де через ворожі атаки досі немає світла, пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Якщо ваша оселя залишається знеструмленою, звертайтеся до найближчого пункту. Там можна зарядити гаджети, скористатися Інтернетом та зігрітися», – написав він.

Усі пункти забезпечені генераторами та запасами питної води.

На Дніпропетровщині налічується майже 1500 пунктів незламності. Понад 60 із них мають місця для ночівлі.

Адресу найближчого пункту можна знайти на сайті Дніпропетровської ОВА або в застосунку «Дія».