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У передмісті Дніпра через російську атаку загорілися приватні гаражі

Також пошкоджено автомобіль, люди не постраждали.

У передмісті Дніпра через російську атаку загорілися приватні гаражі
Фото: Дніпропетровська ОВА

У передмісті Дніпра внаслідок російської атаки зайнялися кілька приватних гаражів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Через атаку росіян у передмісті Дніпра зайнялися кілька приватних гаражів", – ідеться у повідомленні.

За його словами, надзвичайники вже ліквідували пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено один автомобіль.

Люди не постраждали.

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