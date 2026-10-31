У передмісті Дніпра через російську атаку загорілися приватні гаражі

У передмісті Дніпра внаслідок російської атаки зайнялися кілька приватних гаражів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Через атаку росіян у передмісті Дніпра зайнялися кілька приватних гаражів", – ідеться у повідомленні.
За його словами, надзвичайники вже ліквідували пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено один автомобіль.
Люди не постраждали.
- Уранці 31 жовтня росіяни завдали повторних ударів по енергооб'єктах ДТЕК на Дніпровщині. Без світла залишилися близько 200 тисяч споживачів.