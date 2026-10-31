У передмісті Дніпра через російську атаку загорілися приватні гаражі

Також пошкоджено автомобіль, люди не постраждали.

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У передмісті Дніпра внаслідок російської атаки зайнялися кілька приватних гаражів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Через атаку росіян у передмісті Дніпра зайнялися кілька приватних гаражів", – ідеться у повідомленні.

За його словами, надзвичайники вже ліквідували пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено один автомобіль.

Люди не постраждали.