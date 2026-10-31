За тиждень оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили майже 3200 окупантів

З них поранені 1052, решта - убиті.

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Упродовж минулого тижня оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили майже 3200 окупантів.

Про це розповіли у пресслужбі Служби безпеки.

«Оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період», –

За т зазначили там.

За верифікованими даними спецпідрозділу 2146 окупантів — убито, а 1052 — поранено.