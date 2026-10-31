За тиждень оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили майже 3200 окупантів

Упродовж минулого тижня оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили майже 3200 окупантів.
Про це розповіли у пресслужбі Служби безпеки.
«Оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період», –
За т зазначили там.
За верифікованими даними спецпідрозділу 2146 окупантів — убито, а 1052 — поранено.
- За даними Генштабу, Росія в середньому втрачає одного військового кожні півтори хвилини. Найбільших втрат ворог зазнав у вересні – 46 230 осіб.