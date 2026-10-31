Через російські удари без електропостачання залишилися близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області й понад 80 тисяч на Київщині.

Російські війська атакували об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури в кількох регіонах України. Без електропостачання залишилися близько 200 тисяч родин на Дніпровщині й понад 80 тисяч на Київщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, ввечері російські ударні безпілотники типу "Шахед" влучили в ТЕЦ у Києві. Упродовж ночі на Дніпропетровщині були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок російський дрон атакував ТЕЦ у Шостці.

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Крім того, у Дніпрі та Харкові російські війська били по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині також атакували об’єкт газорозподілу.

"Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у наших регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині", – повідомив президент.

Він зазначив, що ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атак і роблять усе для відновлення електропостачання.

"Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні", – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, для наближення миру потрібні сильні кроки, зокрема санкції проти агресора та нові пакети підтримки України.