Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрзалізниця: Росія продовжила прицільні атаки по вокзалу у Дніпрі (оновлення)

Наразі відомо про одну потерпілу.

Укрзалізниця: Росія продовжила прицільні атаки по вокзалу у Дніпрі (оновлення)
Наслідки російського удар по залізничному вокзалу в Дніпрі, 29.10.2026
Фото: ДСНС

Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра. 

Про це повідомила Укрзалізниця, заявивши про декілька нових атак.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», - додали в УЗ.

Реклама

На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування. В УЗ запевнили, що як і минулої ночі, попри безпекові затримки продовжать працювати, аби відправити усі поїзди.

«Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату», - закликали в УЗ.

Оновлення. Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про одну потерпілу й пожежу.

"Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні", - додав Ганжа.

  • Напередодні, 29 жовтня, російська армія атакувала платформу вокзалу у Дніпрі. Через це загинули майже півтора десятка людей, ще стільки ж - поранені.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies