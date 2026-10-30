Укрзалізниця: Росія продовжила прицільні атаки по вокзалу у Дніпрі (оновлення)

Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра.

Про це повідомила Укрзалізниця, заявивши про декілька нових атак.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», - додали в УЗ.

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На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування. В УЗ запевнили, що як і минулої ночі, попри безпекові затримки продовжать працювати, аби відправити усі поїзди.

«Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату», - закликали в УЗ.

Оновлення. Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про одну потерпілу й пожежу.

"Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні", - додав Ганжа.