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Екскерівнику державного підприємства-експортера озброєння повідомили про підозру: збитки оцінили в $43 млн

За інформацією слідства, в 2018-2019 роках він підписував документи про послуги, які не були надані. 

Екскерівнику державного підприємства-експортера озброєння повідомили про підозру: збитки оцінили в $43 млн
Укрспецекспорт
Фото: аргумент

Колишньому керівнику державного підприємства, що входить до складу «Укрспецекспорту» і має виключні повноваження на експорт та імпорт товарів військового призначення, повідомили про підозру. За інформацією НАБУ і САП, в 2015 році тодішній керівник уклав договір з іноземною компанією, що мала отримувати винагороду за посередницькі послуги під час продажу української військової продукції.

Однак фактично переговори з замовником з країни Близького Сходу державне підприємство вело самостійно. Іноземна компанія участі в цьому не брала.

«Попри це, впродовж 2018-2019 років колишній керівник підписував акти про нібито надані агентські послуги та організував перерахування іноземній компанії коштів», – йдеться у повідомленні.

Послуги не були надані, а в документи внеси недостовірну інформацію. Внаслідок цього ДП зазнало збитків на понад $43 млн, що становить 30 % від загальної суми контракту. 

Підозра оголошена за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

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