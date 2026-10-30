ЗСУ поцілили по пусковій установці "Іскандер-М" на Курщині

Під удар також потрапили склади боєприпасів росіян.

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Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на окупованих територіях та в Курській області РФ. Серед уражених цілей – пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також ремонтні підрозділи противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження відбувалися 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня. Пускову установку "Іскандер-М" українські військові виявили в районі Фатежа Курської області – поблизу місця перевантаження балістичних ракет.

Крім того, під удари потрапили російські склади боєприпасів поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині.

Також Сили оборони поцілили по складу матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська, ремонтний підрозділ поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальну базу російських військ у районі Писарівки на Луганщині.

У Генштабі наголосили, що знищення пускових установок "Іскандер-М" зменшує можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. Водночас ураження складів і ремонтних об'єктів послаблює забезпечення окупаційних військ боєприпасами та ускладнює відновлення пошкодженої техніки.