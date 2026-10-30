Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Ужгорода загорілось сміттєзвалище. Площа пожежі швидко зростає через сильний вітер

До робіт долучили додаткові підрозділи з Ужгорода та Чопа.

Біля Ужгорода загорілось сміттєзвалище. Площа пожежі швидко зростає через сильний вітер
Горить сміттєзвалище біля Ужгорода
Фото: ДСНС Закарпаття

У селі Барвінок Ужгородського району Закарпатської області рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на території полігону твердих побутових відходів. Через сильний вітер площа займання збільшилася зі 100 до 500 квадратних метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку вранці 30 жовтня. Спочатку до гасіння залучили підрозділ пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Однак через пориви вітру полум'я швидко поширювалося, тому рятувальникам знадобилося підсилення.

Реклама

До робіт долучили додаткові підрозділи з Ужгорода та Чопа, штабний автомобіль і дві водовозки комунального підприємства. Наразі на місці працюють 27 рятувальників та фахівців і 10 одиниць техніки.

Фото: ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття
Фото: ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття

  • У квітні 2026 року це сміттєзвалище вже горіло. Площа пожежі тоді сягла 1000 кв.м Через сильне задимлення мешканців прилеглих населених пунктів закликали не відчиняти вікна.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies