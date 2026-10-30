До робіт долучили додаткові підрозділи з Ужгорода та Чопа.

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У селі Барвінок Ужгородського району Закарпатської області рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на території полігону твердих побутових відходів. Через сильний вітер площа займання збільшилася зі 100 до 500 квадратних метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку вранці 30 жовтня. Спочатку до гасіння залучили підрозділ пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Однак через пориви вітру полум'я швидко поширювалося, тому рятувальникам знадобилося підсилення.

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До робіт долучили додаткові підрозділи з Ужгорода та Чопа, штабний автомобіль і дві водовозки комунального підприємства. Наразі на місці працюють 27 рятувальників та фахівців і 10 одиниць техніки.

Фото: ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття