Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Корюківському району Чернігівщини. Внаслідок удару виникла пожежа будинку культури. А зранку у Ніжинському районі постраждали троє людей.

Про це розповіли у ДСНС та повідомили у обласній поліції.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в укриття. Попри загрози вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Реклама

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині

А вже сьогодні зранку в Бобровиці Ніжинського району внаслідок влучання ворожого БпЛА по житловому району постраждали троє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців.

Фото: Нацполіція наслідки російської атаки на Чернігівщині

Фото: Нацполіція Наслідки російського удару на Чернігівщині

Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).