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Російські війська вночі і вранці атакували Чернігівщину

Унаслідок ранкової атаки є постраждалі. 

Російські війська вночі і вранці атакували Чернігівщину
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Нацполіція

У ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Корюківському району Чернігівщини. Внаслідок удару виникла пожежа будинку культури. А зранку у Ніжинському районі постраждали троє людей. 

Про це розповіли у ДСНС та повідомили у обласній поліції.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в укриття.  Попри загрози вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

А вже сьогодні зранку в Бобровиці Ніжинського району внаслідок влучання ворожого БпЛА по житловому району постраждали троє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців.

наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Нацполіція
наслідки російської атаки на Чернігівщині
Наслідки російського удару на Чернігівщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російського удару на Чернігівщині

Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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