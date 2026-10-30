У ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Корюківському району Чернігівщини. Внаслідок удару виникла пожежа будинку культури. А зранку у Ніжинському районі постраждали троє людей.
Про це розповіли у ДСНС та повідомили у обласній поліції.
Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в укриття. Попри загрози вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
А вже сьогодні зранку в Бобровиці Ніжинського району внаслідок влучання ворожого БпЛА по житловому району постраждали троє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців.
Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).