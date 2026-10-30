Росія завдала удару по Чернігову (оновлено)

Російські війська завдали удару по території Чернігова.
Про це повідомили у Чернігівській міській раді.
За уточненими даними, російські війська вдарили по одному з підприємств у місті. Унаслідок атаки зайнявся транспортний засіб.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Напередодні, 29 жовтня, російські війська атакували центральну частину Чернігова безпілотником із боєприпасом типу "Бандероль". Унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини, ще 35 людей дістали поранення, серед них четверо дітей. Вісім постраждалих, зокрема троє дітей, госпіталізували.
Вибух спричинив пожежі в магазинах та автомобілях. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, об'єкти бізнесу і транспортні засоби.
- У Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за чотирма жителями, які загинули внаслідок російських атак упродовж 21–29 жовтня. Серед них – двоє чоловіків віком 61 та 68 років, що загинули раніше, і дві 15-річні дівчини, які загинули під час удару по місту 29 жовтня.