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Росія завдала удару по Чернігову (оновлено)

Попередньо, постраждалих немає. Під обстріл потрапило одне з підприємств.

Росія завдала удару по Чернігову (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Чернігівщини

Російські війська завдали удару по території Чернігова. 

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

За уточненими даними, російські війська вдарили по одному з підприємств у місті. Унаслідок атаки зайнявся транспортний засіб.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Напередодні, 29 жовтня, російські війська атакували центральну частину Чернігова безпілотником із боєприпасом типу "Бандероль". Унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини, ще 35 людей дістали поранення, серед них четверо дітей. Вісім постраждалих, зокрема троє дітей, госпіталізували.

Вибух спричинив пожежі в магазинах та автомобілях. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, об'єкти бізнесу і транспортні засоби. 

  • У Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за чотирма жителями, які загинули внаслідок російських атак упродовж 21–29 жовтня. Серед них – двоє чоловіків віком 61 та 68 років, що загинули раніше,  і дві 15-річні дівчини, які загинули під час удару по місту 29 жовтня.
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