Росія завдала удару по Чернігову (оновлено)

Попередньо, постраждалих немає. Під обстріл потрапило одне з підприємств.

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Російські війська завдали удару по території Чернігова.

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

За уточненими даними, російські війська вдарили по одному з підприємств у місті. Унаслідок атаки зайнявся транспортний засіб.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Напередодні, 29 жовтня, російські війська атакували центральну частину Чернігова безпілотником із боєприпасом типу "Бандероль". Унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини, ще 35 людей дістали поранення, серед них четверо дітей. Вісім постраждалих, зокрема троє дітей, госпіталізували.

Вибух спричинив пожежі в магазинах та автомобілях. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, об'єкти бізнесу і транспортні засоби.