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​У Чернігові внаслідок російських ударів пошкоджено 66 квартир, 13 магазинів, аптеки та офісні приміщення

Поліцейські документують наслідки російських атак. Сьогодні вони працюватимуть на місці трагедії всю ніч. 

​У Чернігові внаслідок російських ударів пошкоджено 66 квартир, 13 магазинів, аптеки та офісні приміщення
Чернігів, наслідки атаки РФ
Фото: Нацполіція Чернігівщини

У Чернігові триває ліквідація наслідків ворожої атаки по місту. Поліцейські продовжать нести службу на місці трагедії всю ніч. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

"Правоохоронці не лише документують наслідки удару. Їхнє завдання зараз – бути поруч із людьми, які постраждали, допомагати їм та забезпечувати безпеку", - йдеться в повідомленні.

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До ліквідації наслідків атаки залучено максимальну кількість особового складу ї– слідчі, спеціалісти-криміналісти, оперативники, поліцейські офіцери громад, ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, психологи та інші працівники поліції.

Поліцейські вже опрацювали понад 140 заяв та повідомлень громадян щодо пошкодження майна. Слідчі оглянули 66 пошкоджених квартир у 4 багатоповерхівках, 13 магазинів, 3 аптеки, 3 офісні приміщення та 7 автомобілів.

Чернігів, наслідки атаки РФ
Фото: Нацполіція
Чернігів, наслідки атаки РФ

"У пункті прийому заяв поліції громадяни можуть повідомити про пошкодження житла та майна, надати інформацію про наслідки атаки та подати заяви як потерпілі. Цілодобове чергування на місці триватиме всю ніч. Поліцейські охоронятимуть територію, забезпечуватимуть громадський порядок, допомагатимуть мешканцям, прийматимуть заяви та продовжуватимуть документувати наслідки російського удару", - йдеться в повідомленні. 

Чернігів
Фото: Нацполіція
Чернігів

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували Чернігів безпілотниками. Станом на 16:00, за даними поліції, відомо про 2 жертв обстрілу та 25 постраждалих. Серед травмованих – четверо неповнолітніх: 10 місяців, 10, 16 і 17 років. 

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