Росія розпочала інформаційну операцію, аби виправдати удар по вокзалу в Дніпрі

Ворожі канали поширюють фейки про те, що вокзал нібито постраждав через роботу української ППО.

Російські ресурси запустили масштабну інформаційну операцію, аби виправдати свій терористичний удар дроном по вокзалу в Дніпрі, який забрав життя 14 людей.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Підконтрольні Кремлю джерела поширюють фейки про те, що вокзал нібито постраждав через роботу української ППО. Крім того, вони просувають конспірологічні версії про нібито навмисну провокацію з боку України.

У ЦПД заявили, що спочатку російські ресурси відкрито писали про влучання безпілотника в залізничну платформу. Проте згодом вони почали масово змінювати дописи і підлаштовувати їх під версії про роботу ППО чи внутрішню провокацію.

Така різка зміна риторики свідчить про скоординовану інформаційну кампанію ворога. Росія знову намагається зняти з себе відповідальність за черговий воєнний злочин і терор проти цивільних українців, наголосив Центр протидії дезінформації.