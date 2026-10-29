​Актор "Гри престолів" Ніколай Костер-Вальдау відвідав Київ і побував в укритті в метро

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Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі "Гра престолів", 28 жовтня побував в укритті на одній зі станцій метро в Києві.

Про це повідомляє India Global Review.

Костер-Вальдау, який є послом доброї волі Програми розвитку ООН, перебував у підземці на тлі загрози російських ракетних і дронових атак на українську столицю.

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"Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима", – зазначив актор.

Данець неодноразово висловлював підтримку Україні від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

🇺🇦 It was certainly a surprise to see Nikolaj Coster-Waldau in Kyiv! Back in February, he had already shown his support for Ukraine by participating in Ukrainian Voices — Stories of Freedom, an event held in Copenhagen dedicated to Ukrainian literature and solidarity with the... https://t.co/YMJEWrVG6x — Nikolaj Coster-Waldau | By Silvi (@nikcwarg) October 29, 2026

Що відомо про Ніколая Костера- Вальдау?

Ніколай Костер-Вальдау – данський актор, продюсер, сценарист і режисер, найбільш відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі HBO "Гра престолів".

Із 2016 року він є послом доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН), у межах цієї роботи привертає увагу до проблем зміни клімату, гендерної нерівності та їхнього впливу на вразливі групи населення.

У 2024 році він став ведучим і продюсером документального серіалу An Optimist’s Guide to the Planet від Bloomberg Originals.