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​Актор "Гри престолів" Ніколай Костер-Вальдау відвідав Київ і побував в укритті в метро

Костер-Вальдау є послом доброї волі Програми розвитку ООН.

​Актор "Гри престолів" Ніколай Костер-Вальдау відвідав Київ і побував в укритті в метро
Ніколай Костер-Вальдау
Фото: EPA/UPG

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі "Гра престолів", 28 жовтня побував в укритті на одній зі станцій метро в Києві.

Про це повідомляє India Global Review.

Костер-Вальдау, який є послом доброї волі Програми розвитку ООН, перебував у підземці на тлі загрози російських ракетних і дронових атак на українську столицю. 

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"Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима", – зазначив актор.

Данець неодноразово висловлював підтримку Україні від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Що відомо про Ніколая Костера- Вальдау?

Ніколай Костер-Вальдау – данський актор, продюсер, сценарист і режисер, найбільш відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі HBO "Гра престолів".

Із 2016 року він є послом доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН), у межах цієї роботи привертає увагу до проблем зміни клімату, гендерної нерівності та їхнього впливу на вразливі групи населення. 

У 2024 році він став ведучим і продюсером документального серіалу An Optimist’s Guide to the Planet від Bloomberg Originals. 

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