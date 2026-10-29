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У Херсоні та Антонівці виявили мінування (оновлено)

Мешканців закликали не наближатися.

У Херсоні та Антонівці виявили мінування (оновлено)
Мінування в Херсоні
Фото: Ярослав Шанько Telegram

У Херсоні на залізничному мосту через річку Кошову виявили міни типу «Пелюстка». Про це 29 жовтня повідомив голова міської адміністрації Ярослав Шанько.

Він закликав обмежити пересування цієї ділянкою. Територія мінування може бути більшою. 

Згодом Шанько повідомив, що щонайменше чотири точки мінування знайшли в селищі Антонівка.

«Наголошую, що вся Антонівка – зона підвищеного ризику. Тому закликаю не ризикувати своїм життям та відмовитися від відвідування "червоної" зони», – сказав він. 

У разі виявлення мін заборонено до них наближатися і торкатися. 

Ворог систематично проводить дистанційне мінування в Херсоні, спрямоване проти цивільних людей. 

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