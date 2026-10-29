У Полтаві довели вину директора кладовища, який наживався на похованнях військових

Посадовець вимагав від підприємця 25% доходу від перевезення загиблих військових та 1000 грн за кожне їх поховання.

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У Полтаві до 5 років ув’язнення засуджено посадовця, який вимагав 25% доходу від перевезення загиблих військових та 1000 грн за кожне їх поховання.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд визнав винним посадовця комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міськради, який систематично вимагав гроші від підприємця за можливість безперешкодно надавати ритуальні послуги.

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Вину посадовця у суді довели прокурори Офісу Генерального прокурора та Полтавської окружної прокуратури.

Він вимагав 25% доходу від перевезення загиблих військових. Окремо директор кладовища вимагав надавати йому щомісячну плату по 1000 грн за кожне поховання військових.

Фактично він поставив роботу підприємця в залежність від регулярної сплати частини зароблених коштів.

Правоохоронці затримали посадовця під час чергового одержання неправомірної вигоди. У липні 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна та забороною обіймати визначені посади на 3 роки (ч. 3 ст. 368 КК України).