​На Київщині через атаку російських дронів горіла птахофабрика (оновлено)

Вранці 29 жовтня Бориспільський район Київської області атакували ворожі безпілотники. Внаслідок удару спалахнула пожежа на сільськогосподарському підприємстві.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Займання вдалося оперативно ліквідувати. На місці події продовжують працювати оперативні служби. Наслідки та збитки внаслідок ворожого обстрілу встановлюють.
У ДСНС розповіли деталі удару. Пожежа виникла на птахофабриці, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Рятувальники ліквідували загоряння та врятували 15 тисяч птахів.
- У ніч на 29 жовтня російська армія атакувала Україну 112 безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Сили протиповітряної оборони знешкодили 97 ворожих БпЛА. Влучання зафіксували на семи локаціях, ще у п’яти місцях упали уламки збитих дронів.