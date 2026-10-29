Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Київщині через атаку російських дронів горіла птахофабрика (оновлено)

Пожежу вдалось оперативно ліквідувати.

​На Київщині через атаку російських дронів горіла птахофабрика (оновлено)
Пожежа на птахофабриці після удару
Фото: ДСНС України

Вранці 29 жовтня Бориспільський район Київської області атакували ворожі безпілотники. Внаслідок удару спалахнула пожежа на сільськогосподарському підприємстві.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Займання вдалося оперативно ліквідувати. На місці події продовжують працювати оперативні служби. Наслідки та збитки внаслідок ворожого обстрілу встановлюють.

У ДСНС розповіли деталі удару. Пожежа  виникла на птахофабриці, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Рятувальники ліквідували загоряння та врятували 15 тисяч птахів.

Пожежа на птахофабриці
Фото: ДСНС України
Пожежа на птахофабриці

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies