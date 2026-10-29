​На Київщині через атаку російських дронів горіла птахофабрика (оновлено)

Вранці 29 жовтня Бориспільський район Київської області атакували ворожі безпілотники. Внаслідок удару спалахнула пожежа на сільськогосподарському підприємстві.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Займання вдалося оперативно ліквідувати. На місці події продовжують працювати оперативні служби. Наслідки та збитки внаслідок ворожого обстрілу встановлюють.

У ДСНС розповіли деталі удару. Пожежа виникла на птахофабриці, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Рятувальники ліквідували загоряння та врятували 15 тисяч птахів.

Фото: ДСНС України Пожежа на птахофабриці