Сили оборони знешкодили 97 із 112 російських дронів

Зафіксували влучання на семи локаціях, і уламки впали у 5 місцях.

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У ніч на 29 жовтня російська армія запустила по території України 112 безпілотників. Сили оборони знешкодили 97 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 28 жовтня росіяни запустили дрони типу Shahed (40 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово у РФ та із ТОТ Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Станом на ранок 29 жовтня близько 7 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.