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​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1500 окупантів

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 584 910 осіб.

​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1500 окупантів
Робота розрахунку 155-мм самохідної гаубиці Zuzana 2 артилеристів 13-ї бригади НГУ «Хартія» на бойовій позиції.
Фото: Нікола Герберт для 'Хартії'

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів, танка 5 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 4 РСЗВ, літак, втрату якого підтвердили за позавчорашній день, 271 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 1 штуку спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 584 910 (+1 560) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 449 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 614 (+5)
  • Артилерійські системи: 51 699 (+25)
  • РСЗВ: 2 245 (+4)
  • Засоби ППО: 1 727
  • Літаки: 450 (+1 підтверджено за попередній період)
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 036 (+4)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 587 409 (+1 614)
  • Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 010 (+272)
  • Спеціальна техніка: 4 860 (+1).

Дані уточнюються.

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