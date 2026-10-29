​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1500 окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1560 солдатів, танка 5 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 4 РСЗВ, літак, втрату якого підтвердили за позавчорашній день, 271 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 1 штуку спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року.
Особовий склад: близько 1 584 910 (+1 560) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 449 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 614 (+5)
- Артилерійські системи: 51 699 (+25)
- РСЗВ: 2 245 (+4)
- Засоби ППО: 1 727
- Літаки: 450 (+1 підтверджено за попередній період)
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 036 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 587 409 (+1 614)
- Крилаті ракети: 5 140.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 010 (+272)
- Спеціальна техніка: 4 860 (+1).
Дані уточнюються.