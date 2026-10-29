Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаПолітика

Зеленському присуджено найвищу нагороду німецького Гессену

Уряд федеральної землі вручить Президенту медаль за протистояння російській агресії.

Зеленському присуджено найвищу нагороду німецького Гессену
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський буде відзначений медаллю Вільгельма Лойшнера, що є найвищою нагородою німецької федеральної землі Гессен.

Сайт регіонального уряду повідомив, що український лідер нагороджений за визначну роль у протистоянні російській агресії та відстоювання європейських цінностей.

Прем'єр-міністр Гессену Борис Райн назвав Зеленського одним із видатних політичних діячів сучасності. За словами урядовця, Президент став символом боротьби і проявив виняткову мужність, коли залишився у Києві після початку повномасштабного вторгнення.

Медаль Вільгельма Лойшнера присуджена не лише особисто главі держави, але й усьому українському народу. У Гессені вважають, що нагорода слугує вираженням солідарності з Україною та підтримки захисту свободи.

Традиційно медаль має бути вручена власнику 1 грудня, у День конституції Гессена. Наразі невідомо, чи візьме Зеленський особисто участь у церемонії.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies