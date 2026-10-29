Зеленському присуджено найвищу нагороду німецького Гессену

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Президент України Володимир Зеленський буде відзначений медаллю Вільгельма Лойшнера, що є найвищою нагородою німецької федеральної землі Гессен.

Сайт регіонального уряду повідомив, що український лідер нагороджений за визначну роль у протистоянні російській агресії та відстоювання європейських цінностей.

Прем'єр-міністр Гессену Борис Райн назвав Зеленського одним із видатних політичних діячів сучасності. За словами урядовця, Президент став символом боротьби і проявив виняткову мужність, коли залишився у Києві після початку повномасштабного вторгнення.

Медаль Вільгельма Лойшнера присуджена не лише особисто главі держави, але й усьому українському народу. У Гессені вважають, що нагорода слугує вираженням солідарності з Україною та підтримки захисту свободи.

Традиційно медаль має бути вручена власнику 1 грудня, у День конституції Гессена. Наразі невідомо, чи візьме Зеленський особисто участь у церемонії.