Зеленський після розмови з Бернемом: Британія надасть Україні 10 млрд фунтів фінансової підтримки

Із них 7 млрд фунтів спрямують на економічну підтримку протягом наступних трьох років, ще 3 млрд становитиме експортне фінансування, переважно – для озброєння.

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Велика Британія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на загальну суму 10 млрд фунтів стерлінгів. Із них 7 млрд фунтів спрямують на економічну підтримку протягом наступних трьох років, ще 3 млрд становитиме експортне фінансування, переважно для постачання необхідного озброєння.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський після перемовин з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Зеленський назвав розмову "дуже доброю". Новий пакет доповнить щорічну допомогу, яку Британія вже надає Україні.

"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати", – наголосив український президент.

Також сторони обговорили санкційну політику. Зеленський подякував британському уряду за підтримку України та наголосив на важливості подальшого тиску на Росію.