Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаПолітика

Зеленський після розмови з Бернемом: Британія надасть Україні 10 млрд фунтів фінансової підтримки

Із них 7 млрд фунтів спрямують на економічну підтримку протягом наступних трьох років, ще 3 млрд становитиме експортне фінансування, переважно – для озброєння.

Зеленський після розмови з Бернемом: Британія надасть Україні 10 млрд фунтів фінансової підтримки
Енді Бернем та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Велика Британія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на загальну суму 10 млрд фунтів стерлінгів. Із них 7 млрд фунтів спрямують на економічну підтримку протягом наступних трьох років, ще 3 млрд становитиме експортне фінансування, переважно для постачання необхідного озброєння.

Про це в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський після перемовин з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Зеленський назвав розмову "дуже доброю". Новий пакет доповнить щорічну допомогу, яку Британія вже надає Україні. 

"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати", – наголосив український президент.

Також сторони обговорили санкційну політику. Зеленський подякував британському уряду за підтримку України та наголосив на важливості подальшого тиску на Росію.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies