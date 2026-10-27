Перший крок до ухвалення бюджету: Рада прийняла за основу постанову про Бюджетні висновки

Верховна Рада підтримала за основну проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. За проголосували 232 депутати, стало відомо з трансляції засідання.

Це перший етап ухвалення державного бюджету. Документ містить 90 пропозицій, які бюджетний комітет сформував на основі 5236 поправок, зроблених народними депутатами, повідомили в пресслужбі ВР.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу перед парламентарями наголосив, що основний пріоритет бюджету-2027 – сектор безпеки і оборони, решта – за наявності ресурсу.

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«Ми були присутні на бюджетному комітеті більше 9 годин. Розгляд був активний. Пріоритети зрозумілі, пропозиції народних депутатів зрозумілі. Ми уважно поставились до кожної з пропозицій», – сказав Марченко.

Водночас він зазначив, що бюджет має бути збалансованим.

«Це не про якісь визначені пріоритети, це має бути баланс інтересів усіх у країні. Тому основний пріоритет ми розуміємо – сектор безпеки і оборони, а далі будемо визначатися за наявності ресурсу», – пояснив очільник Мінфіну.

Крім того, Марченко поінформував, що уряд активно працює з міжнародними партнерами, аби бюджет був профінансований, і назвав це ключовим завданням на сьогодні.

«При всьому нашому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще», – наголосив міністр.

Йдеться, за його словами, або про власних платників податків, можливості яких нині досить обмежені через постійні обстріли, або про партнерів, які справді хочуть допомогти Україні і в 2027 році.

«Ми підтримуємо проєкт постанови Верховної Ради про висновки та пропозиції, де передбачається і збільшення видатків, і ряд доручень уряду для опрацювання до другого читання», – заявив Марченко.

Міністр додав, що уряд продовжує роботу з депутатами та міжнародними партнерами, аби бюджет був насамперед реалістичним і практичним для виконання.

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«Це наша ключова задача, тому що не можемо ми дозволити ситуацію, при якій ми приймаємо бюджет, який потім не буде змоги виконати», – підкреслив він.

Далі уряд доопрацює бюджет Верховна Рада підтримала за основну проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. За проголосували 232 депутати, стало відомо з трансляції засідання.

Це перший етап ухвалення державного бюджету. Документ містить 90 пропозицій, які бюджетний комітет сформував на основі 5236 поправок, зроблених народними депутатами, повідомили в пресслужбі ВР.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу перед парламентарями наголосив, що основний пріоритет бюджету-2027 – сектор безпеки і оборони, решта – за наявності ресурсу.

«Ми були присутні на бюджетному комітеті більше 9 годин. Розгляд був активний. Пріоритети зрозумілі, пропозиції народних депутатів зрозумілі. Ми уважно поставились до кожної з пропозицій», – сказав Марченко.

Водночас він зазначив, що бюджет має бути збалансованим.

«Це не про якісь визначені пріоритети, це має бути баланс інтересів усіх у країні. Тому основний пріоритет ми розуміємо – сектор безпеки і оборони, а далі будемо визначатися за наявності ресурсу», – пояснив очільник Мінфіну.

Крім того, Марченко поінформував, що уряд активно працює з міжнародними партнерами, аби бюджет був профінансований, і назвав це ключовим завданням на сьогодні.

«При всьому нашому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще», – наголосив міністр.

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Йдеться, за його словами, або про власних платників податків, можливості яких нині досить обмежені через постійні обстріли, або про партнерів, які справді хочуть допомогти Україні і в 2027 році.

«Ми підтримуємо проєкт постанови Верховної Ради про висновки та пропозиції, де передбачається і збільшення видатків, і ряд доручень уряду для опрацювання до другого читання», – заявив Марченко.

Міністр додав, що уряд продовжує роботу з депутатами та міжнародними партнерами, аби бюджет був насамперед реалістичним і практичним для виконання.

«Це наша ключова задача, тому що не можемо ми дозволити ситуацію, при якій ми приймаємо бюджет, який потім не буде змоги виконати», – підкреслив він.

Далі уряд доопрацює бюджет до другого читання з урахуванням цих висновків і презентує його парламенту до другого читання з урахуванням цих висновків і презентує його парламенту.