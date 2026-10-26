Президент Зеленський призначив посла України в Конго представником у Габоні за сумісництвом

Василь Гамянін представлятиме Україну в Габонській Республіці паралельно з роботою на посаді посла в ДР Конго.

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня призначив очільника української дипломатичної місії в Демократичній Республіці Конго Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Габонській Республіці за сумісництвом.

Відповідний указ №1069/2026 опублікували на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Демократичній Республіці Конго Гамяніна Василя Івановича надзвичайним і повноважним послом України у Габонській Республіці за сумісництвом", – ідеться в документі.

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За даними МЗС України, дипломатичні відносини між Україною та Габоном встановили 1 вересня 1993 року. Українське посольство в цій державі працювало з жовтня 2007 року до червня 2012-го, після чого його роботу припинили.

Василь Гамянін – український дипломат і перекладач, кандидат історичних наук. У 2011–2015 роках він був радником-посланником посольства в Китаї.

У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив Гамяніна послом України в Індонезії. У листопаді 2022 року дипломат також став представником України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) за сумісництвом.

У грудні 2024 року президент звільнив його з обох посад і призначив послом України в Демократичній Республіці Конго.