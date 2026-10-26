Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський призначив посла України в Конго представником у Габоні за сумісництвом

Василь Гамянін представлятиме Україну в Габонській Республіці паралельно з роботою на посаді посла в ДР Конго.

Президент Зеленський призначив посла України в Конго представником у Габоні за сумісництвом
Василь Гамянін
Фото: youtube

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня призначив очільника української дипломатичної місії в Демократичній Республіці Конго Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Габонській Республіці за сумісництвом.

Відповідний указ №1069/2026 опублікували на сайті Офісу президента.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Демократичній Республіці Конго Гамяніна Василя Івановича надзвичайним і повноважним послом України у Габонській Республіці за сумісництвом", – ідеться в документі.

Реклама

За даними МЗС України, дипломатичні відносини між Україною та Габоном встановили 1 вересня 1993 року. Українське посольство в цій державі працювало з жовтня 2007 року до червня 2012-го, після чого його роботу припинили.

Василь Гамянін – український дипломат і перекладач, кандидат історичних наук. У 2011–2015 роках він був радником-посланником посольства в Китаї. 

У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив Гамяніна послом України в Індонезії. У листопаді 2022 року дипломат також став представником України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) за сумісництвом.

У грудні 2024 року президент звільнив його з обох посад і призначив послом України в Демократичній Республіці Конго.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies