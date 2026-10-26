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Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб (доповнено)

Це вже 21-ше голосування за воєнний стан і мобілізацію від початку повномасштабного нападу Росії на Україну. 

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб (доповнено)
засідання Верховної Ради, 28 травня 2026
Фото: скріншот

Верховна Рада на засіданні 26 жовтня проголосувала за затвердження указу президента про продовження воєнного стану ще на 90 діб. Також нардепи продовжили дію загальної мобілізації. 

Нинішні терміни діють до 31 жовтня. Подані президентом документи про продовження воєнного стану і мобілізації представляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, стало відомо з трансляції засідання.

Він зазначив, що продовження терміну воєнного стану сприятиме вжиттю адекватних заходів протидії російській агресії. Документ передбачає продовження повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії. За продовження дії воєнного стану проголосували 293 депутати.

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Нардепи під час обговорення законопроєкту наголошували на необхідності ухвалення термінів служби військових, підняття їм зарплат та врегулювання питань мобілізації. 

За законопроєкт про продовження мобілізації проголосував 281 народний депутат.

«В умовах тривалої повномасштабної війни Росії проти України залишається необхідність у продовженні заходів загальної мобілізації, що сприятиме підвищенню обороноздатності держави та створить умови розвитку потенційного успіху ведення бойових дій військовими частинами Сил оборони України. Радою нацбезпеки внесено пропозицію президенту України стосовно продовження на 90 діб строку проведення загальної мобілізації з 31 жовтня 2026. Прошу розглянути та прийняти за основу і в цілому проєкт закону України про затвердження указу президента України про продовження строку загальної мобілізації», – сказав Клименко. 

Під час обговорення нардеп Федір Веніславський сказав, що на території України зараз воюють близько 750 000 окупантів. Країна не може не відповідати на дії агресора, однак, зазначив Веніславський, мобілізація має бути прозорою. 

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