Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Це стане 21-м голосування за мобілізацію і воєнний стан від початку повномасштабного нападу Росії.

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті ВР.

Відповідні документи зареєстровані під номерами 16183 і 16182. Голосувати за них депутати зможуть вже цього тижня, оскільки він є пленарним.

За попереднє продовження воєнного стану і мобілізації депутати голосували 14 липня. Поки що терміни діють до 31 жовтня.

Після нового продовження терміни збільшаться ще на 90 дію. Це стане вже 21-м продовження воєнного стану і загальної мобілізації після початку повномасштабного нападу Росії на Україну.