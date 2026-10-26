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Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Це стане 21-м голосування за мобілізацію і воєнний стан від початку повномасштабного нападу Росії. 

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео вечірнього звернення Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті ВР. 

Відповідні документи зареєстровані під номерами 16183 і 16182. Голосувати за них депутати зможуть вже цього тижня, оскільки він є пленарним. 

За попереднє продовження воєнного стану і мобілізації депутати голосували 14 липня. Поки що терміни діють до 31 жовтня.

Після нового продовження терміни збільшаться ще на 90 дію. Це стане вже 21-м продовження воєнного стану і загальної мобілізації після початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

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