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В Харкові внаслідок пожежі у шестиповерховому житловому будинку загинула людина, ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"25 жовтня о 18:06 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли квартири на 5-му поверсі будинку, площа пожежі становила 20 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Через сильне задимлення вогнеборцям довелося рятувати людей із задимленого під’їзду.

Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

На місці події працювали 30 працівників та вісім одиниць техніки ДСНС.