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Зеленський: ​американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок з 27 жовтня

Президент наголосив, що росіяни мають розмінувати дороги для евакуації людей. 

Зеленський: ​американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок з 27 жовтня
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала режим тиші в районі окупованих росіянами Олешок на Херсонщині з 27 жовтня. 

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН. Новини. 

"Тому що це не може бути один день. Це буде кілька днів. Туди повинні приїхати гуманітарні місії: американці, ми, «рускіє». «Рускіє» повинні розмінувати дороги, ми повинні це побачити і там попрацювати над усім цим. Омбудсман від мене отримав відповідні завдання. Ми поговорили і з Службою безпеки, і з військовими", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що російські окупаційні війська розміновуватимуть дороги в Олешках для здійснення гуманітарної операції таким чином, щоб мешканці пішли у бік Росії.

"Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей. І частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована в Україну – у ту частину, яку ми контролюємо. Головне – розблокувати людей, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає", - зазначив він. 

  • Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. Режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 3:00 за київським часом. Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
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