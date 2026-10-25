Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

Меланія Трамп не виключила особистого візиту до Україну

Президент США Дональд Трамп зазначив: “Можливо, так і станеться”. 

Меланія Трамп не виключила особистого візиту до Україну
Меланія Трамп
Фото: EPA/UPG

Перша леді США Меланія Трамп не виключила особистого візиту до Україну, пише New York Post.

“Побачимо”, – відповіла вона на запитання, чи планує вона поїздку до України.

Сам президент Дональд Трамп додав: “Можливо, так і станеться”. Зазначається, що подружжя поспілкувалося з журналістами в Палм-Біч після голосування на дострокових виборах до Конгресу.

Реклама

Меланія Трамп також подякувала Папі Римському Леву XIV за підтримку – на тлі суперечок щодо ролі понтифіка в переговорах про локальне припинення вогню в Олешках на Херсонщині для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

“Перша леді вперше висловилася щодо припинення вогню – домовленості, якої, за її словами, вона досягла між Росією та Україною стосовно міста Олешки, що опинилося перед загрозою голоду. Трамп повідомила, що в межах своєї діяльності вона спілкувалася як із президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським”, – зазначає видання.

“Ми поговорили. Ми підписали угоду”, – сказала Меланія.

Трамп заявив, що в його дружини справи йдуть краще, ніж у його офіційних представників – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, додає NYP.

“Гадаю, зараз у неї виходить краще, ніж у професіоналів. Вона домоглася припинення вогню. Йдеться про дітей, про людей, про літніх людей”, – сказав президент.

Видання зазначає, шо робота першої леді американців здобула міжнародне визнання, проте в суботу виникли запитання щодо ролі Папи. З’ясувалося, що він також телефонував Зеленському та Путіну, закликаючи до припинення вогню. Ці розмови відбулися за кілька днів до того, як Меланія Трамп повідомила про досягнення домовленості.

Понтифік зв’язався з Путіним 16 жовтня, а через три дні поговорив із Зеленським.

“Чудово, що є підтримка Папи Римського; 27 жовтня розпочинається режим припинення вогню, і я сподіваюся, що все піде за планом”, — повідомила Трамп.

Демократи звинуватили Меланію Трамп у тому, що вона приписала собі заслуги Папи, проте і Росія, і Україна підтвердили її роль у досягненні цієї домовленості. 

  • 23 жовтня Білий дім оприлюднив заяву, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку.
  • Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорувала заклики України.
  • Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив 23 жовтня, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування Олешок та околиць населеного пункту і створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки гуманітарної допомоги.
  • Подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про її перебіг надаватиме омбудсман України Дмитро Лубінець.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies