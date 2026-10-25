Перша леді США Меланія Трамп не виключила особистого візиту до Україну, пише New York Post.

“Побачимо”, – відповіла вона на запитання, чи планує вона поїздку до України.

Сам президент Дональд Трамп додав: “Можливо, так і станеться”. Зазначається, що подружжя поспілкувалося з журналістами в Палм-Біч після голосування на дострокових виборах до Конгресу.

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Меланія Трамп також подякувала Папі Римському Леву XIV за підтримку – на тлі суперечок щодо ролі понтифіка в переговорах про локальне припинення вогню в Олешках на Херсонщині для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

“Перша леді вперше висловилася щодо припинення вогню – домовленості, якої, за її словами, вона досягла між Росією та Україною стосовно міста Олешки, що опинилося перед загрозою голоду. Трамп повідомила, що в межах своєї діяльності вона спілкувалася як із президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським”, – зазначає видання.

“Ми поговорили. Ми підписали угоду”, – сказала Меланія.

Трамп заявив, що в його дружини справи йдуть краще, ніж у його офіційних представників – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, додає NYP.

“Гадаю, зараз у неї виходить краще, ніж у професіоналів. Вона домоглася припинення вогню. Йдеться про дітей, про людей, про літніх людей”, – сказав президент.

Видання зазначає, шо робота першої леді американців здобула міжнародне визнання, проте в суботу виникли запитання щодо ролі Папи. З’ясувалося, що він також телефонував Зеленському та Путіну, закликаючи до припинення вогню. Ці розмови відбулися за кілька днів до того, як Меланія Трамп повідомила про досягнення домовленості.

Понтифік зв’язався з Путіним 16 жовтня, а через три дні поговорив із Зеленським.

“Чудово, що є підтримка Папи Римського; 27 жовтня розпочинається режим припинення вогню, і я сподіваюся, що все піде за планом”, — повідомила Трамп.

Демократи звинуватили Меланію Трамп у тому, що вона приписала собі заслуги Папи, проте і Росія, і Україна підтвердили її роль у досягненні цієї домовленості.