Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
ГоловнаСвіт

Винищувач F-16 перехопив цивільний літак над резиденцією Трампа у Флориді

Літак без дозволу увійшов до зони тимчасових обмежень польотів над маєтком Мар-а-Лаго. 

Винищувач F-16 перехопив цивільний літак над резиденцією Трампа у Флориді
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американський винищувач F-16 перехопив цивільне повітряне судно, яке без дозволу увійшло до зони тимчасових обмежень польотів над маєтком Мар-а-Лаго у місті Палм-Біч, штат Флорида, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

Про інцидент повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

За інформацією командування, військовий літак підняли для ідентифікації цивільного судна та встановлення візуального контакту з ним.

Екіпаж F-16 виконав стандартний сигнальний маневр, щоб привернути увагу пілота та встановити радіозв’язок. Після контакту з військовими льотчиками пілот цивільного літака виконав надані вказівки та залишив обмежений для польотів повітряний простір.

  • Трамп за останні роки мав кілька спроб замаху на нього. Перший відбувся на мітингу в Пенсильванії під час передвиборчої кампанії. В тодішнього кандидата в президенти стріляли, він отримав ушкодження вуха. Стрілка вбили.
  • Другий напад готували минулого року, в Палм-Біч, де Трамп грає в гольф. Служба безпеки затримала чоловіка, який, за словами правоохоронців, готувався в Трампа стріляти. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies