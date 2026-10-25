Винищувач F-16 перехопив цивільний літак над резиденцією Трампа у Флориді

Літак без дозволу увійшов до зони тимчасових обмежень польотів над маєтком Мар-а-Лаго.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Американський винищувач F-16 перехопив цивільне повітряне судно, яке без дозволу увійшло до зони тимчасових обмежень польотів над маєтком Мар-а-Лаго у місті Палм-Біч, штат Флорида, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

Про інцидент повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

За інформацією командування, військовий літак підняли для ідентифікації цивільного судна та встановлення візуального контакту з ним.

Екіпаж F-16 виконав стандартний сигнальний маневр, щоб привернути увагу пілота та встановити радіозв’язок. Після контакту з військовими льотчиками пілот цивільного літака виконав надані вказівки та залишив обмежений для польотів повітряний простір.

Трамп за останні роки мав кілька спроб замаху на нього. Перший відбувся на мітингу в Пенсильванії під час передвиборчої кампанії. В тодішнього кандидата в президенти стріляли, він отримав ушкодження вуха. Стрілка вбили.