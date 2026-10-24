У разі перемоги на виборах президента Ле Пен обіцяла висунути Барделлу на посаду глави уряду.

Жордан Барделла знову очолив французьку ультраправу партію "Національне об’єднання" (RN). Його переобрали 24 жовтня під час партійного з’їзду в Орлеані. Барделла був єдиним кандидатом і отримав 98,98% голосів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідерка партії Марін Ле Пен, яка планує балотуватися на президентських виборах у Франції наступного року, заявила, що в разі перемоги висуне 31-річного Барделлу на посаду прем’єр-міністра. За даними соціологічних опитувань, Ле Пен має значну перевагу над конкурентами.

Останніми тижнями Барделла опинився в центрі уваги через публікацію французького онлайн-видання Mediapart. Журналісти заявили, що понад десять років тому він нібито робив антисемітські висловлювання.

Політик заперечив звинувачення та подав позов про наклеп. Водночас видання оприлюднило матеріали, які, за його твердженням, підтверджують ці заяви.

У день партійного з’їзду в Орлеані ліві політичні сили та профспілки організували марш проти ультраправої партії.