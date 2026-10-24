США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про зміни у списку канадських товарів, на які поширюються додаткові мита у розмірі 50%.
Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.
Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.
У липні США ввели додаткові мита проти канадських товарів через дискримінаційну, на думку Вашингтона, митну політику Канади щодо американських автомобілів та автозапчастин. У серпні американська сторона тимчасово призупинила дію цих обмежень на три дні, чекаючи на врегулювання питання. Однак Канада відмовилася від своїх зобов'язань і припинила переговори, через що мита знову запрацювали.
Після рекомендацій урядовців Трамп вирішив скоригувати перелік товарів. Частину канадських товарів вилучать із-під дії 50% мита, а для інших канадських продуктів це мито, навпаки, запровадять. Зміни застосовуватимуть додатково до вже чинних імпортних обмежень.
- Раніше повідомлялося, що Трамп скасує деякі тарифи для Канади, щоб допомогти сенаторці від Республіканської партії Сюзан Коллінз на виборах.
- Мита особливо вдарили по жителях штатів Мен, Мічиган та Нью-Гемпшир. Економічний вплив поширився на три дуже конкурентні перегони за місця в Сенаті від цих штатів. А Коллінз повторно балотується в Сенат від штату, де Дональд Трамп програв президентські вибори 2024 року. Її опонент демократ Трой Джексон зроби тему тарифів основою своєї кампанії.
- Тож зіни в митній політиці охоплять продукцію, що використовується в сільському господарстві, зокрема, гофровані паперові коробки та ящики; пластикові коробки, ящики та скриньки; холодильне та морозильне обладнання; обладнання для очищення та певні види техніки.