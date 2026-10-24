З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита

Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.

США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про зміни у списку канадських товарів, на які поширюються додаткові мита у розмірі 50%. 

Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.

Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.

У липні США ввели додаткові мита проти канадських товарів через дискримінаційну, на думку Вашингтона, митну політику Канади щодо американських автомобілів та автозапчастин. У серпні американська сторона тимчасово призупинила дію цих обмежень на три дні, чекаючи на врегулювання питання. Однак Канада відмовилася від своїх зобов'язань і припинила переговори, через що мита знову запрацювали.

Після рекомендацій урядовців Трамп вирішив скоригувати перелік товарів. Частину канадських товарів вилучать із-під дії 50% мита, а для інших канадських продуктів це мито, навпаки, запровадять. Зміни застосовуватимуть додатково до вже чинних імпортних обмежень. 

  • Раніше повідомлялося, що Трамп скасує деякі тарифи для Канади, щоб допомогти сенаторці від Республіканської партії Сюзан Коллінз на виборах.
  • Мита особливо вдарили по жителях штатів Мен, Мічиган та Нью-Гемпшир. Економічний вплив поширився на три дуже конкурентні перегони за місця в Сенаті від цих штатів. А Коллінз повторно балотується в Сенат від штату, де Дональд Трамп програв президентські вибори 2024 року. Її опонент демократ Трой Джексон зроби тему тарифів основою своєї кампанії.
  • Тож зіни в митній політиці охоплять продукцію, що використовується в сільському господарстві, зокрема, гофровані паперові коробки та ящики; пластикові коробки, ящики та скриньки; холодильне та морозильне обладнання; обладнання для очищення та певні види техніки.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies