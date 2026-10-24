США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про зміни у списку канадських товарів, на які поширюються додаткові мита у розмірі 50%.

Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.

Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.

У липні США ввели додаткові мита проти канадських товарів через дискримінаційну, на думку Вашингтона, митну політику Канади щодо американських автомобілів та автозапчастин. У серпні американська сторона тимчасово призупинила дію цих обмежень на три дні, чекаючи на врегулювання питання. Однак Канада відмовилася від своїх зобов'язань і припинила переговори, через що мита знову запрацювали.

Після рекомендацій урядовців Трамп вирішив скоригувати перелік товарів. Частину канадських товарів вилучать із-під дії 50% мита, а для інших канадських продуктів це мито, навпаки, запровадять. Зміни застосовуватимуть додатково до вже чинних імпортних обмежень.