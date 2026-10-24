У Молдові викрили угруповання, яке готувало масові заворушення

Поліція Молдови разом із працівниками Служби інформації та безпеки й прокурорами викрила групу осіб, яких підозрюють у підготовці насильницьких дій та масових заворушень.
Правоохоронці провели обшуки в Кишиневі, а також у центральних і північних районах країни, пише Newsmaker.
За даними слідства, з жовтня цього року учасники угруповання планували насильницькі акції заради грошей. Для цього вони створили кілька фейкових акаунтів у соціальних мережах, через які намагалися залучити молодь до протестів, що мали перерости у заворушення. Підозрювані публікували заклики до насильства і використовували маніпуляції, щоб приховати від молодих людей реальні наслідки їхніх дій.
У поліції уточнили, що під час слідчих дій вилучили докази, які підтверджують підготовку до заворушень.
Наразі фігуранти справи співпрацюють зі слідством.
- Тим часом у Європі прокотилася хвиля акцій протесту проти зростання вартості життя, проблем в освіті. У низці країн мирні акції переросли у заворушення і погроми.