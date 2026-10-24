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Четверо пілотів ВПС Філіппін загинули внаслідок аварії під час навчального польоту

Розбилися два навчальні літаки. 

Четверо пілотів ВПС Філіппін загинули внаслідок аварії під час навчального польоту
Проліт літаків SF-260 ВПС Філіппін, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Два навчальні літаки Військово-повітряних сил Філіппін зазнали аварії під час навчального польоту на авіабазі на південь від столиці Маніли. Загинули четверо пілотів.

Як пише Reuters, про це повідомили в суботу військові країни. 

Авіатроща сталася в п’ятницю. У ній були задіяні два літаки SF-260, які виконували навчальний політ на авіабазі Фернандо в провінції Батангас, повідомили у ВПС Філіппін.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що літаки зіткнулися в повітрі.

Повітряні судна впали на території авіабази. Інших постраждалих немає.

ВПС тимчасово призупинили польоти всього парку навчальних літаків SF-260 до завершення розслідування причин аварії.

У травні двоє пілотів загинули внаслідок падіння навчального літака SF-260 у гірській місцевості на півночі Філіппін. Ще один літак SF-260 TP Marchetti зазнав аварії під час навчального польоту у 2023 році — тоді також загинули двоє пілотів.

Військові використовували літаки SF-260 під час багатомісячних авіаударів по місту Мараві на півдні країни. Операція тривала після того, як у 2017 році бойовики, лояльні до угруповання «Ісламська держава», захопили цю територію.

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