​Під час аварії Ту-95МС 29 вересня загинули вісім російських офіцерів, причетних до організації ракетних атак по Україні

Шестеро входили до основного екіпажу, і ще двоє могли перебувати на борту як перевіряльники чи пасажири.

В Амурській області Росії під час падіння літака Ту-95МС 29 вересня загинули вісім офіцерів армії РФ, причетних до організації ракетних атак по Україні. Раніше повідомлялося про шістьох.

Про це повідомляє Медіазона.

Повний список членів екіпажу та інших офіцерів, що перебували на борту, став відомим після публікації оголошення в групі селища Серишеве, де розташована база стратегічної авіації Українка.

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Шестеро загиблих входили до основного екіпажу Ту-95МС, ще двоє могли перебувати на борту як перевіряльники чи пасажири. Більшість із них до переведення в Амурську область служили в Енгельсі Саратовської області, а троє - майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов та підполковник Федір Павлюков - згадувалися українським проєктом "Книга катів" як учасники чи організатори ракетних ударів.

Члени екіпажу: командир ескадрильї Ту-95 майор Лобанов Андрій Миколайович, 40 років; другий пілот, старший лейтенант Московських Владислав Володимирович, 31 рік; штурман, капітан Єнокян Артур Араратович, 30 років; штурман-оператор, лейтенант Котишев Михайло Михайлович, 23 роки; бортінженер, капітан Монсевич Сергій Олександрович, 47 років; радист, майор Келіп Володимир Юрійович, 55 років;

Також на борту були: підполковник, замкомандира полку з льотної підготовки Павлюков Федір Вікторович, 43 роки; підполковник, командир ескадрильї Ту-95 Герасимов Андрій Володимирович, 36 років.

Ракетоносець Ту-95МС під час аварії здійснював навчальний політ, стверджували в Міноборони РФ.