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У Києві в ДТП з двома маршрутками постраждали троє людей, серед них - дитина

Поліція встановлює всі обставини. 

У Києві в ДТП з двома маршрутками постраждали троє людей, серед них - дитина
Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток у Святошинському районі.

Про це повідомляє Нацполіція

Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.

Фото: Нацполіція

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