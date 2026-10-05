У Києві в ДТП з двома маршрутками постраждали троє людей, серед них - дитина

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У Києві поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток у Святошинському районі.

Про це повідомляє Нацполіція.

Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.