Люди не постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 5 жовтня, російська армія атакувала Краматорськ на Донеччині. Горіли 14 автомобілів. Пожежу ліквідували.

Про це повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС Лівквідація наслідків російської атаки

Реклама

Крім того, російський FPV-дрон поцілив в адмінбудівлю, там виникла пожежа покрівлі на площі 700 кв. м. Рятувальники локалізували загоряння, однак була загроза повторного обстрілу.

Також через російські атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Горів гараж та житлова 9-поверхівка. Рятувальники локалізували пожежу будинку, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.

Обійшлося без постраждалих.