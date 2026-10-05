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Росія дронами атакувала Краматорськ

Люди не постраждали.

Росія дронами атакувала Краматорськ
Ліквідація наслідків російської атаки в Краматорську
Фото: ДСНС

Сьогодні, 5 жовтня, російська армія атакувала Краматорськ на Донеччині. Горіли 14 автомобілів. Пожежу ліквідували. 

Про це повідомили у ДСНС.

Лівквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Лівквідація наслідків російської атаки

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Крім того, російський FPV-дрон поцілив в адмінбудівлю, там виникла пожежа покрівлі на площі 700 кв. м. Рятувальники локалізували загоряння, однак була загроза повторного обстрілу.

Також через російські атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Горів гараж та житлова 9-поверхівка. Рятувальники локалізували пожежу будинку, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.

Обійшлося без постраждалих.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

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