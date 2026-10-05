Сьогодні, 5 жовтня, російська армія атакувала Краматорськ на Донеччині. Горіли 14 автомобілів. Пожежу ліквідували.
Крім того, російський FPV-дрон поцілив в адмінбудівлю, там виникла пожежа покрівлі на площі 700 кв. м. Рятувальники локалізували загоряння, однак була загроза повторного обстрілу.
Також через російські атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Горів гараж та житлова 9-поверхівка. Рятувальники локалізували пожежу будинку, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи.
Обійшлося без постраждалих.