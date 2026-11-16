Війна безпілотних систем

Росія переводить застосування безпілотних систем на якісно новий рівень. Агресор системно розгортає новий рід військ із єдиним цифровим контуром, змушуючи Сили оборони України відповідати на нові виклики. У цій війні переможе той, хто швидше перетворює бойовий досвід на системні рішення.

Фото: Сергій Флеш / Telegram Російська ракета-дрон Дань-Т

Наприкінці літа стало зрозуміло, що відсутність ракет-перехоплювачів для ведення протиракетної оборони в Збройних Силах України є вузьким місцем, тому країна-агресор різко почала нарощувати саме цей компонент повітряного терору. Впродовж осені ворог застосував близько 150 балістичних, 80 крилатих та 360 малогабаритних крилатих ракет типу «Бандероль»/«Дань-Т». І цю кампанію слід вважати не лише спробою зруйнувати українську енергетичну галузь, а операцією з послаблення стратегічної стійкості України.

Але, як то кажуть, не ракетами єдиними. За той же період в український повітряний простір влетіли 10 946 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, «Герань-1/2, «Гербера» та БПЛА «Пародія» (ці останні – не ударні, але систему ППО перевантажують). Ну і хіт сезону – БПЛА реактивні: 9 458 штук Shahed-238, «Герань-4/5» та інші реактивні модифікації.

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Середній відсоток збиття – приблизно 80% звичайних та від 60 до 70% реактивних.

Не лише енергетика зазнає збитків. Одеса тепер – полігон для випробовування нових тактик і технологій. До війни стратегічна важливість портів Великої Одеси описувалася цифрою 66% вантажообігу морських портів України. І це не давало спокою кремлівським декілька десятиліть.

Фото: соцмережі Атака на газову станція Орлівка поблизу румунського кордону у ніч на середу, 6 серпня 2025 р

Цієї осені Одесу атакували 55 разів. 1 вересня уражений пункт пропуску «Орлівка», міжнародний поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією. 29 вересня пошкоджені портові об’єкти, 18 жовтня – масштабне ураження електромереж, 2-3 листопада – повторні удари по енергооб’єкту ДТЕК, 10-11 листопада – знову атаки на підстанції ДТЕК. Загальний результат осінньої фази повітряного терору – до 135 тисяч домогосподарств тимчасово залишалися без світла, уражені місця зберігання ліків ВООЗ, логістичні центри та багато що ще.

У контексті військового застосування роботизованих систем не обійдемо і Чорне море. Агресор в 2026 році значно посилив удари по комерційних суднах у Чорному морі. Атак зазнали понад 570 суден, у тому числі 387 – у період з липня по вересень, загинули щонайменше 40 моряків. Значно зросла кількість атак по суднах в українських портах. Починаючи з 10 вересня російські атаки становлять приблизно 90% всіх ударів по цивільному судноплавству. Загроза ударів скоротила трафік в українських портах. Менше 10 суден пройшли через українські порти у Великій Одесі у вересні порівняно з приблизно 400 у липні.

Всі ці факти говорять за те, що наш противник переводить застосування безпілотних систем на новий рівень – рівень системи. Узагальнені думки з цього приводу ворог виклав ще у грудні минулого року в інформаційно-технічному бюлетені № 35 «Застосування (експлуатація) озброєння, військової та спеціальної техніки у спеціальній воєнній операції». Автор – начальник військ безпілотних систем ЗС РФ.

Фото: instagram/bezbasheni_gamers_group Один із спеціалізованих центрів безпілотних систем Міністерства оборони рф- Центр перспективних безпілотних технологій (ЦПБТ) ‘Рубикон’

На думку цього військового злочинця, безпілотні системи та комплекси – не окремий вид озброєння. Ворог будує цілісну безпілотну екосистему, у якій розвідка, картографування, ситуаційна обізнаність, розподіл цілей, управління ударами, РЕБ, FPV-перехоплювачі, баражуючі боєприпаси, наземні та морські роботизовані комплекси об'єднані в єдиний цифровий контур. Тут час спитати мисливців на йобликів: «А як у нас?».

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Щоб розібратися, як екосистема має працювати (принаймні по замислах ворога), розглянемо у загальних рисах як вона влаштована. OSINT-розвідка зібрала і узагальнила наявну інформацію та намалювала таку картину:

- у сухопутних військах противника передбачається мати (і майже всюди вже є) такі підрозділи: у взводі – відділення БПЛА, у роті – взвод, у батальйоні – рота. У бригаді, дивізії, корпусі – батальйон БПЛА, в армії та військовому окрузі – полк;

- у ВМФ: на кожному з флотів – полк (Балтійський флот – 90-й, Чорноморський – 85-й, Північний – 5-й, на Тихоокеанському поки формують, готовність – 2027). Такий полк має два надводні дивізіони та один – підводний. Все, що ми бачимо в територіальних водах Румунії та Болгарії, швидше за все, справа рук 85-го полку;

- у ВКС вирішили нічого не формувати, там з пілотованими літаками б розібратися!

- у ПДВ розгорнуті 23-я та 26-а бригади БПЛА.

Інші цікаві формування військ безпілотних систем:

- 19-а, 25-а, 27-а, 40-а, 50-а окремі бригади безпілотних систем. 50-а має персональну назву «Варяг» та є бригадою ВГК;

- 924-й Державний центр безпілотної авіації.

Фото: instagram/bezbasheni_gamers_group Окупант підрозділу ‘Варяг’ армії РФ

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Угруповання безпілотних партизанів та тих, хто до них притулився:

- Луганський окремий батальйон безпілотних систем (підозрюю, що увійшов до складу 3-ї армії, але доказів не знайшов);

- окремий полк безпілотних систем «Буревестник» «Добровольческого корпуса»;

- окрема бригада безпілотної авіації «ГРОМ „Каскад”»;

- добровольчий центр спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» (тут з назви зрозуміло, що уламок українського снаряду, який увійшов «вище правої лопатки» Дмитру Рогозіну в ресторанно-готельному комплексі «Шеш-Беш» в окупованому Донецьку 21 грудня 2022 року, зачепив щось важливе, що відповідало за неймінг).

Оперативне забезпечення військ здійснює 4-й окремий інженерно-саперний полк.

Із системи БАРС виросли аж два формування – «Барс-Сармат» (25-й загін БАРС) та «ГРОМ „Каскад”» (загін БАРС „Каскад”). Воно і зрозуміло – бути гарматним м’ясом дещо сумніше, ніж пілотом БПЛА. Саме «Каскад» коригував удар по шикуванню 128-ї бригади Сил оборони в Запорізькій області.

Фото: тг-канал зрадника Євгена Балицького Загін окупантів 'Барс-Сармат' у Запорізькій області, 2025

На закуску залишився найбільш цікавий і найбільш небезпечний компонент цих військ – Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Центр об’єднує в своїй структурі п’ять окружних навчальних центрів – 56-й, 212-й, 415-й, 467-й, 473-й та 242-й навчальний центр ПДВ. «Рубікон» є інтегратором бойового досвіду, підготовки персоналу, розвитку технологій, розробки тактик, він же – контактер з промисловістю. Наші підтверджують високий клас та рівень майстерності противника, але цей факт не заважає його бити, як це було нещодавно зроблено на Лиманському напрямку. «Рубікон» зазнав дуже болючих втрат.

Тим не менше саме цей центр реалізовує ланцюжок заходів «бойове застосування – виявлення та усунення несправностей і невдалих рішень – зміна тактики – доопрацювання програмного забезпечення – передача нових вимог виробникам». Так фронтова імпровізація трансформується на стандартизований військово-промисловий цикл, у чому і полягає головна небезпека цього центру.

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Що ж росіяни там собі створюють?

Система систем – цифрова платформа «Свод». Їй в допомогу – низка прикладних програм, які максимально скорочують цикл «виявлення – ураження». Увага приділяється застосуванню баражуючих боєприпасів «Ланцет», «КУБ», «Клин», БМ-35. Своє місце в системі має мала ППО.

Але як і завжди в РФ кожен байбак – сам собі агроном: як і в розробці будь-яких АСУ військами та зброєю, де кожен пиляє свій бюджет і на виході має несумісні з іншими програмні продукти, тут також нічого нового не сталося. Програмні продукти від різних виробників несумісні, органи управління дублюють один одного (в структурі військ, що ми розглянули вище, відсутні підрозділи зв’язку та управління), система зв’язку побудована на застарілих принципах та на такому ж обладнанні, що робить управління нестійким та вразливим до радіоелектронного подавлення, відсутній супутниковий компонент (спробуйте керувати морськими дронами на відстані в 300-500 км!). На все це накладається дефіцит кадрів (російські айтівці не поспішають підписувати контракти і тому бракує тих, хто може навчати нейромережі, налаштовувати комп’ютерний зір, фіксити помилки автоматичного розпізнавання цілей) та відсутність якісної оптики.

Фото: рос ЗМІ реактивний дрон РФ 'Герань-5' перед запуском

Якщо розгорнути ці події в хронологічному порядку, то отримаємо наступну послідовність:

- друга половина 2025 року – завершення формування військ безпілотних систем, розгортання масової підготовки пілотів і техніків, розробка та запровадження БПЛА з елементами ШІ, початок розгортання формувань малої ППО, озброєних дронами-перехоплювачами, розгортання АСУ «Свод», як основи системи ситуативної обізнаності, в угрупованнях військ, які ведуть бойові дії проти України;

- початок 2026 року – суттєве збільшення постачання безпілотних систем до військ. Війська сягають чисельності в 40 000 осіб, розгортаються випереджальними темпами, за котрими промисловість не встигає. Як їм вдається одночасно мати погано підготовлений персонал та дефіцит обладнання – не зрозуміло, нормально навченим дайте дрони, решту відправте доучуватися, у чому проблема?

- друга половина 2026 – поява реактивних БПЛА та початок їх масованого застосування.

Бачимо, що ворог системно підходить до розгортання нового роду військ, який вже має у своєму складі крім основних бойових підрозділи розвідки, зв'язку, РЕБ, логістики, замкнутий контур «застосування – аналіз бойового досвіду – навчання персоналу», здатний оперативно формувати оперативно-технічні вимоги для удосконалення обладнання, набув спроможностей не лише підтримувати партнерські стосунки з виробниками, але й добувати імпортні комплектуючі.

У цьому протистоянні переможе той, хто швидше перетворюватиме бойовий досвід у технічні рішення і масштабуватиме їх виробництво.